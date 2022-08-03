 

Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем

03.08.2022, 9:55, Новости дня
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США вскоре могут заключить торговое соглашение с Тайванем, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, и заключено скоро», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на телеканал Bloomberg.

При этом Пелоси выделила эту инициативу как основную в сфере экономического сотрудничества Соединенных Штатов с островом, напомнив об Индо-Тихоокеанской экономической инициативе президента США Джо Байдена и отметив, что, хотя Тайвань не является ее частью, Вашингтон все равно заинтересован во взаимодействии с островом в сферах безопасности, экономики и государственного управления.

Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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