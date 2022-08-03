 

Рубль ослабел к доллару и евро

03.08.2022, 9:55, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.05 курс доллара растет до 60,89 руб. (+0,99%), евро прибавляет 0,91%, до отметки 61,81 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,16%, до отметки 60,19 руб., курс евро находился на уровне 61,86 руб. (+1%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов.

Индекс Мосбиржи растет на 0,27% – до отметки 2143 пункта, индекс РТС снижается до 1113,69 пункта (-0,22%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.08.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2138,76 пункта (+0,07%), а долларовый индекс РТС рос на 0,12%, до отметки 1117,43 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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