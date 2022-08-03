Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине

Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.

Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».

Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

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