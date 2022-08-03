В Воронеже рабочие авиазавода во время шумихи вокруг Тайваня вынесли композитное крыло для МС-21-300

В Воронеже по горячим следам раскрыто хищение с авиазавода уникального композитного крыла для отечественного магистрального лайнера МС-21-300.

В краже подозреваются несколько рабочих завода, которые могли воспользоваться заминкой, возникшей во время официального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как сообщают местные газеты, ранним вечером во вторник весь город, включая и авиазавод, следил за полётом американского политика – в том числе в течение часа не работал общественный транспорт, а в медучреждениях даже прерывали операции. Предприимчивые авиастроители решили, что узнают о судьбе самолёта Пелоси из газет, а сами погрузили консоль крыла на несколько тележек и затем вдесятером перебросили её через забор.

Пользуясь тем, что элемент выполнен из новейших материалов и является достаточно лёгким, мужчины унесли его в гаражи. Обнаружить пропажу удалось только на следующее утро, тогда же органы вышли на след преступников – те пытались продать крыло на одном из популярных сайтов объявлений.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неизвестными лицами с 2 мая 2019 года размещено в общей сложности пять объявлений о продаже искомого предмета. Применив смекалку, сотрудники договорились о встрече с авторами самого свежего, вчерашнего объявления, и обнаружили у них пропавшее вчера крыло, – отчитались силовики.

—