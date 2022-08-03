Овнам не принимать важных решений: предсказания для всех знаков на август и оберег для дома от шаманки Кажетты Ахметжановой

Последний месяц лета… Что несет он представителям разных знаков зодиака? Кому-то, говорит Кажетта Ахметжанова, придется решать множество рабочих задач, другие столкнутся с необходимостью совмещать дела семейные и карьеру, а кто-то вынужден будет найти источник мотивации. Впрочем, обо всем подробнее!

Овен

В последние дни лета перед вами будет стоять колоссальное количество задач, которые, разумеется, не позволят вам заниматься домашними делами. Семья может расстраиваться из-за того, что вы слишком много времени проводите на рабочем месте. При должных усилиях вы сумеете произвести на руководство положительное впечатление. Середина августа – не лучшее время для принятия решений. В это время лучше проявлять бдительность и осторожность. Любые опрометчивые действия впоследствии обернутся против вас!

Телец

Вам предстоит учиться идти на компромиссы – особенно в тех случаях, если человек вам дорог. Продемонстрируйте свою готовность к партнерству и свою привязанность! Август будет богат на встречи: вы познакомитесь с массой интереснейших людей. Так что ваши навыки коммуникации вам точно пригодятся. Не останутся без внимания и ваши нестандартные творческие идеи. В ближайшие дни вам следует обратить внимание на свою самооценку. Порой, говорит экстрасенс, вы придаете своей персоне слишком много значения.

Близнецы

Наступивший месяц принесет немало сюрпризов. Самые главные события произойдут 3 и 17 августа. Самое главное в эти дни – сохранять внутреннее спокойствие и самообладание. Только так вы сумеете сделать правильный выбор, благодаря которому все перемены будут к лучшему. Вы можете совершать операции с недвижимостью. Во всем, что касается работы, вам придется нелегко. Деловые вопросы будут отнимать немало сил и времени. Впрочем, звезды говорят: все, сделанное вами, многократно окупится.

Рак

Последний месяц лета – время, которое стоит посвятить семье. К счастью, на работе все будет спокойно и стабильно, особых сверхусилий от вас не потребуется. Однако вопросы и проблемы не решаются сами собой, а потому, если вы перестанете контролировать ситуацию, вы столкнетесь с проблемами. Проявляйте терпение, не критикуйте, не осуждайте. Постарайтесь не вступать в споры. В трудные минуты, когда вы не можете решиться на что-либо или сделать выбор, обратитесь за помощью к близкому другу.

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Лев

В ближайшие дни вам придется пересмотреть свои приоритеты. Пора осознать, что ваше счастье напрямую связано с эмоциями и состоянием тех, кто вам близок. Любой негатив в их жизни отразится на вашем состоянии. Август – лучшее время для того, чтобы уделить внимание семье, заняться домашними делами. Запомните: работа – это только инструмент, который позволяет вам обеспечивать семью.

Дева

Главная задача на текущий месяц – достижение целей. Неудивительно, что ваша семья окажется не на первом месте. Впрочем, не стоит переживать: родные непременно вас поддержат, дадут ценный совет и помогут справиться с любыми сложностями. Звезды тоже не останутся в стороне: они сохранят вашу жизненную энергию и наделят небывалой силой. Это позволит без особых усилий достигать целей.

Весы

Представители этого знака зодиакального круга – люди не самые эмоциональные. Первое место в их жизни занимает карьера, а вот все, что касается родных, для Весов не так важно. Ситуация не изменится и в августе, говорит экстрасенс. Вас ожидает огромное количество работы. Справиться со всеми трудностями помогут такие качества, как решимость и предприимчивость. Вы сумеете осуществить задуманное – и получите как признание, так и денежное вознаграждение.

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Скорпион

Скорпионам, предупреждает Кажетта Ахметжанова, предстоит решить множество проблем – как на работе, так и дома. Это неизбежно скажется на вашем психоэмоциональном состоянии, однако сдаваться вам нельзя! Не опускайте руки, решайте проблемы по мере их поступления. В конце месяца вас ждут неприятные новости, постарайтесь справиться с эмоциями и не срывайтесь на близких.

Стрелец

В августе вы будете невероятно амбициозны, однако вашим профессиональным планам не суждено осуществиться. Все предпринятые усилия будут напрасны, а потому звезды не рекомендуют начинать новые дела, бросаться с головой в профессиональные авантюры. В противном случае вас ждет глубокое разочарование. Сосредоточьтесь на саморазвитии, личностном росте – в этом вы точно сумеете добиться успеха.

Козерог

Первую половину месяца следует посвятить решению рабочих вопросов. Постарайтесь ничего не откладывать, иначе дела будут увеличиваться как снежный ком! В середине августа внимания потребует семья, а потому вам придется уделять внимание и карьере, и близким. Благодаря вашим талантам и стараниям, вы сумеете преодолеть любые сложности.

Водолей

Неблагоприятное положение планет усилит ваш внутренний перфекционизм. Вы будете чрезмерно требовательны. Август предвещает вам новый проект, который будет отнимать у вас множество сил. Неудивительно, что вы будете раздражительны и подавлены. Постарайтесь проявлять терпение и самообладание, держите себя в руках. Звезды просят вас смиренно ждать попутного ветра – ваша жизнь непременно изменится в лучшую сторону, это только вопрос времени.

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Рыбы

Август принесет вам массу сложностей. Неудивительно, что вы с головой погрузитесь в работу: она будет успокаивать нервы, займет ваш беспокойный ум. Кроме того, не исключен карьерный рост и солидное денежное вознаграждение. Помните о том, что деньги уходят гораздо легче, чем приходят в вашу жизнь, а потому постарайтесь экономить.

Оберег для дома

Если в вашем доме есть обереги и талисманы, вам нечего бояться. Люди со злыми намерениями не войдут в ваше жилище, враги не причинят вам вреда. Да и атмосфера в квартире улучшится, домашние перестанут ссориться и конфликтовать. Но как же сделать талисман своими руками?

К примеру, оберегом может стать бутылка. Емкость может быть любой, однако лучше всего подходит бутылка из-под красного вина. Возьмите разноцветные нитки – за исключением черных – и наполните ими бутылку, произнося следующие слова:

Ниточки связывайтесь, смерть запугивайте!

Повторять заговор следует все время, пока вы утрамбовываете нитки в емкость. Этот талисман убережет ваш дом от неприятностей, защитит от врагов и смерти. Храните бутылку в недоступном для других месте.

Талисман можно сделать даже из старого башмака! Лучше всего взять старый ботинок, наполнить его острыми предметами: битым стеклом, вилками, иголками, лезвиями старых ножей. Дело в том, что все эти предметы отлично защищают дом от зла, дурного глаза. Насыпьте в ботинок две столовые ложки измельченного сушеного папоротника. Оберег необходимо разместить в дальнем углу, подальше от любопытных глаз!

Обратите внимание: никто не должен видеть и уж тем более прикасаться к оберегу. А потому его необходимо спрятать в дальний угол квартиры. Если вы живете в доме, лучшим место для талисмана будет чердак.

Еще один – самый простой – вариант оберега для вашего дома – мешочек. Такой талисман лучше всего изготавливать из натуральной ткани, а затем наполнять травами. Это могут быть лаванда, розмарин и ромашка. Оберег будет наполнять помещение приятными ароматами, одновременно оберегая вас от плохих людей и негативного влияния извне!

Такой оберег отлично справляется с защитой дома от грабителей. Воры, говорит шаманка Кажетта, будут обходить ваше жилище стороной. Кстати, во дворе дома не лишним будет разместить статуи, изображающие львов, волков – это тоже хороший оберег от людей, приходящих к вам с дурными мыслями.