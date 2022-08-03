 

Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2»

03.08.2022, 8:32, Новости дня
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Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток – 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.

При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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