Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.

Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».

Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».

«Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

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