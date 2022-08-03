Прокремлевские политики бьют тревогу – эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии

Жители целого региона Германии «брошены на произвол судьбы»: правительство ФРГ не даёт никаких гарантий сохранения рабочих мест на НПЗ в Шведте после вступления в силу запрета на поставки нефти из России, пишет Telepolis. Федеральные власти не способны найти альтернативу российскому сырью — модернизация старого трубопровода из Ростока займёт слишком много времени, но и этого не хватит для того, чтобы завод продолжил работать на полную мощность. Политики предупреждают о росте социальной напряжённости и угрозе беспорядков в Восточной Германии.



AP

Для нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт и его сотрудников истекает время. До вступления в силу запрета на поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба» осталось всего пять месяцев. Федеральное правительство Германии приняло решение о введении эмбарго — и бросило жителей региона на произвол судьбы, пишет Telepolis.

Пока неясно, как будет развиваться ситуация после прекращения поставок российской нефти. Это ещё раз подтвердил ответ земельного правительства Бранденбурга на запрос Левой партии. Лидер фракции ландтага Себастьян Вальтер пытался узнать, как и в каких масштабах НПЗ сможет продолжать производство.

Земельное правительство Бранденбурга признало, что, по имеющейся на данный момент информации, о полной эксплуатации объекта не может быть и речи. Прокачка нефти по старому трубопроводу с пропускной способностью 6 миллионов тонн нефти в год, соединяющему порт Ростока и Шведт, покроет лишь около 55% мощностей НПЗ.

Изначально предполагалось, что трубопровод будет модернизирован, однако это, вероятно, займёт намного больше времени, чем ожидалось. Об этом заявило Федеральное министерство экономики в ответ на два запроса депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке. Но даже модернизированный трубопровод будет способен прокачивать максимум 9 миллионов тонн нефти в год, что покроет только 75% мощностей НПЗ.

Федеральное министерство экономики заявило о начале соответствующих мероприятий. К январю 2023 года пропускная способность трубопровода может быть увеличена только на 5—10 %. Для достижения целевых показателей, равных 8,5-9 миллионов тонн в год, потребуется установка трёх дополнительных насосов. Но в настоящий момент это невозможно, говорится в ответе министерства.

Если НПЗ всё-таки сможет продолжить работу в следующем году, вполне вероятно, что многие сотрудники потеряют работу. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах указывал на это ещё в апреле. По его словам, не все рабочие места удастся сохранить.

Федеральное правительство Германии, по всей видимости, в принципе не планирует сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников НПЗ в Шведте. По крайней мере, из ответа земельного правительства следует, что письменные гарантии Берлин в настоящий момент предоставить не в состоянии.

До сих пор федеральный министр экономики Роберт Хабек (зелёные) постоянно заявлял о намерении оказать финансовую поддержку НПЗ в случае прекращения поставок российской нефти. «Это обещание дано», — заявил Хабек на митинге в Шведте перед сотнями граждан и сотрудников НПЗ. Однако Хабек не предоставил письменных гарантий, как теперь объясняет земельное правительство Бранденбурга.

Для исполнения обещания Хабек создал рабочую группу, которую возглавил его коллега по партии Михаэль Келльнер. Её второе заседание закончилось довольно «расплывчатыми заявлениями». По его итогам министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах (СДПГ) заявил, что открытых вопросов больше, чем конкретных решений.

Член бундестага от ХДС Йенс Кёппен назвал деятельность рабочей группы «посмешищем». По его словам, у неё не было ни обязанностей, ни реального плана действий.

Кёппен рассказал, что атмосфера в Шведте и Бранденбурге в целом «чрезвычайно накалена». Он обвинил федеральное правительство в лицемерии. «Недовольство населения отчасти понятно, если ему говорят: мы с удовольствием возьмём российский газ, но не российскую нефть», — заявил он.

Политик предупредил, что, если из-за эмбарго поставки нефти прекратятся, в Восточной Германии могут начаться беспорядки. Люди уже выходят на улицы, как показала масштабная акция протеста за сохранение НПЗ. «Я не хочу даже представлять, что нас ждёт в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит», — отметил он.

Министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге (СДПГ) сказала о росте недовольства в регионе. «Социальные проблемы возвращаются с удвоенной силой», — подчеркнула она, предупредив, что вскоре ситуация может стать действительно серьёзной, передаёт Telepolis.