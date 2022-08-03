 

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, Путина там не будет

03.08.2022, 7:50, Разное
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Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует посетить Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Об этом рассказал во вторник пресс-секретарь иранского правительства Али Бахадари Джахроми. Он сказал, что “этот вопрос был предварительно включен в программу” в ответ на вопрос о возможном визите Раиси в Нью-Йорк.

ISNA цитирует Джахроми, который сказал, что сентябрьская неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Раиси, который ранее заявлял, что не поедет в Нью-Йорк из-за коронавируса, выступил на прошлогоднем мероприятии по видеосвязи. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан возглавил иранскую делегацию.



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