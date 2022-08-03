«Твоё место у parascha» – во Франции пытаются расшифровать послание Макрону от главы МИД Бенина

Французские сурдологи третий день пытаются расшифровать смысл слов, произнесённых министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после того как политик, беседуя с дипломатом, неожиданно коснулся его плеча.

– В настоящий момент мы продолжаем выяснять, на каком именно языке обратился к нашему президенту глава МИД Бенина. Очевидно, что это был не французский язык или один из языков стран Западной Европы. Процесс довольно сложный, ведь в этом небольшом африканском государстве говорят на 54 языках, вероятно, это один из них. Наши лингвисты предполагают, что это фон или йоруба, – сказала профессор Университета Сорбонны Вирджини Ламье.

Эксперт уточнила, что бенинский дипломат уже работал послом в Суринаме, Малайзии, Джибути, Катаре, Киргизии и Непале, а обучался в Российском университете дружбы народов, поэтому отлично владеет русским языком.

– Дословно звучит так: твоё место возле «parascha». Не думаю, что это русский язык, ведь я читала Толстого, у него таких слов точно нет, – резюмировала лингвист.

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