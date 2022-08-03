Солнцезащитный крем на волосах и массаж с топленым маслом: необычные способы остановить появление седины

Одна из вещей, которые просто неизбежны в нашей жизни, – седина. У каждого из нас появляются седые волосы. Однако можно несколько замедлить этот процесс, используя для этого довольно простые и действенные способы. Вот несколько причин появления седины, а также срособы борьбы с ней.

Что вызывает поседение волос

Каждый волосяной фолликул содержит пигментные клетки, полные меланина. Когда мы становимся старше, клетки начинают отмирать. Когда это происходит, то фолликулы больше не вырабатывают пигмент, именно поэтому кажется, что пряди серые, белые или серебристые.

Несмотря на то, что такие вещи как генетика, определение болезни и лекарства, безусловно, могут вызывать преждевременное поседение. Также причиной могут быть привычки в ведении образа жизни. Все это может привести к более раннему поседению.

Хорошая новость заключается в том, что есть простые и эффективные способы борьбы с сединой, которые помогут остановить поседение. Следующие средства вполне натуральные, подкреплены исследованиями и простые в применении.

Принимать добавки с витаминами D и В

Некоторые признаки того, что может потребоваться больше витамина В12, включают усталость, покалывание нервов, запор, учащение сердцебиения и потерю памяти.

Признаки недостатка витамина D включают снижение иммунитета, депрессию и боль в спине.

Эти питательные вещества помогают замедлить процесс появления седых волос, и, кроме того, пряди растут намного быстрее. Согласно проведенным исследованиям, недостаток витамина В1, биотина и фолиевой кислоты может препятствовать выработке меланина волосяными фолликулами. Нехватка витамина D может спровоцировать преждевременное поседение.

По этим причинам рекомендуется ежедневно принимать поливитамины и есть продукты, содержащиеся оба эти питательные вещества. Витамин В содержится в таких продуктах как листовая зелень, печень, яйца.

Много витамина D содержится в таких продуктах как молоко, лосось и апельсиновый сок.

Увеличить потребление меди

Медь является важным минералом, в котором мы все нуждаемся. Он способствует улучшению состояния кровеносных сосудов, костей, нервной и иммунной системы.

Если сильно истощены, постоянно болеете или появляется необъяснимая чувствительность к низким температурам, то это может указывать на потребность в большем количестве меде в организме.

Еще одним признаком дефицита этого микроэлемента является появление слишком большого количества седых волос. Реальность такова, что медь помогает уменьшить количество окислительного стресса в организме.

Стоит помнить о том, что чем меньше стресса, тем легче организму вырабатывать меланин, который требуется для волосяных фолликулов.

Стоит включить а рацион продукты, богатые медью. К ним нужно отнести семечки, подсолнечника, индейку, авокадо, картофель, темный шоколад.

Зарядиться антиоксидантами

Антиоксиданты являются веществами, которые помогают предотвратить повреждение клеток.

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Поскольку каждая часть нашего тела состоит из клеток, мы должны точно понимать то, что потребление антиоксидантов на постоянной основе является правильным решением.

Стоит включить в привычный рацион питания малину, чернику, темную листовую зелень, артишоки, виноград.

Согласно проведенным исследованиям, антиоксиданты могут быть полезными для борьбы с ранним поседением волос. Они помогают нашему организму воспроизводить меланоциты. Это клетки, которые помогают вырабатывать меланин.

Также антиоксиданты способствуют повышению иммунитета и снижают стресс. Поскольку антиоксиданты эффективны для предотвращения стресса и полезны для выработки меланина, то наши волосы нуждаются в большом их количестве, чтобы пряди могли сохранять свой естественный цвет как можно дольше.

Есть черную патоку

Независимо от того, решите использовать патоку в качестве заменителя подсластителя или просто добавить пару чайных ложек в стакан с горячей водой, чтобы приготовить заменитель кофе, однако стоит помнить, что она приносит организму много пользы.

Черная патока является очень хорошим источником железа, белка, магния и кальция. Это очень полезно, так как эти типы питательных веществ могут активно работать вместе, чтобы предотвратить анемию, улучшить здоровье костей и повысить уровень антиоксидантов в организме.

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Черная патока богата железом, что благотворно сказывается на состоянии волос, так как дефицит этого микроэлемента провоцирует поседение прядей.

Это не только эффективное средство для борьбы с сединой, но и хорошее вещество для поддержания здоровья локонов на множестве уровней.

Наносить солнцезащитный крем на волосы

Далеко не каждый знает о том, что на волосы нужно наносить солнцезащитный крем. Однако все дело в том, что солнце может приподнять верхний слой кутикулы наших прядей. Это может привести к удалению влаги и даже меланина.

В результате волосы становятся сухими, вьющимися, а цвет более блеклый.

Обязательно нужно наносить солнцезащитный крем на седые волосы. Все это по причине того, что они сильно хрупкие из-за отсутствия в них меланина.

Это также поможет сохранить пряди увлажненными.

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Использовать средство для волос, содержащие витамин С

Поскольку антиоксиданты хороши для замедления роста седых волос, то совершенно неудивительно то, что витамин С действует точно так же.

Это вещество помогает защитить кожу и волосы от вредного воздействия солнечных лучей. Поскольку седые волосы более уязвимы для повреждения солнцем, то продукты, содержащие витамин С, могут минимизировать это повреждение.

Также это способствует выработке коллагена. Чем больше коллагена в волосах, тем меньше окислительного стресса они будут испытывать.

Использовать хну и масло амлы

Есть множество причин того, почему нужно использовать хну для волос.

Это средство отличается тем, что оно обладает сильно вяжущими и противогрибковыми свойствами, которые способствуют борьбе с перхотью, предотвращают выпадение прядей и замедляют процесс их поседения. Все это по причине того, что в составе хны содержатся танины, которые способствуют поддержанию здорового цвета волос.

Что касается масла амлы, то оно способствует увлажнению кожи головы, предотвращает повреждение, спровоцированное солнечными лучами, загрязнением и химическими веществами. Также это помогает предотвратить преждевременное поседение.

Сделать масло из листьев карри

Листья карри происходят из цитрусовых деревьев, растущих в Индии. Именно поэтому, это популярный ингредиент во многих индийских блюдах.

Карри помогает укрепить иммунитет, уменьшить воспаление, сбалансировать уровень сахара в крови и защитить от нейродегенеративных состояний.

Это вещество способно вылечить кожу головы, способствует росту волос, уменьшает их пушистость и даже помогает замедлить процесс поседения прядей.

Считается, что антиоксиданты и витамин В содержащиеся в кари, помогают напитать волосяные фолликулы, поэтому, они могут поддерживать нормальный уровень меланина в течение длительного периода времени.

Помассировать кожу головы с гхи

Это форма масла, приготовленная таким образом, что удаляется вся содержащаяся в составе вода.

Витамин Е является очень полезным витамином для волос. Он помогает замедлить поседение. Именно поэтому, стоит использовать для массажа топленое масло, так как оно помогает сделать кожу головы более здоровой, а волосы мягкими.

Снизить уровень стресса

Есть множество причин того, почему нужно снизить уровень стресса. Все потому, что стресс приводит к ожирению, болезням сердца, диабету, головным болям и даже сокращению продолжительности жизни.

Кроме того, это может ускорить процесс старения. Стресс может привести к поседению волос, именно поэтому, важно снизить его уровень.

Стоит медитировать, проводить время с друзьями, потреблять здоровую пищу.

Проверить щитовидную железу

Щитовидная железа способствует выработке и регулированию гормонов, которые помогают контролировать метаболизм.

Это очень важно, так как именно благодаря метаболизму превращается потребляемая нами пища в энергию.

Есть есть нарушения функционирования этого органа, то появляется усталость, изменение в менструальном цикле, нерегулярное сердцебиение, потливость, колебание веса.

Нарушение в работе щитовидной железы может привести к появлению седых волос. Именно поэтому, нужно проходить обследование у доктора.

Отказаться от табакокурения

Курение является плохой идеей по нескольким причинам. Это повышает риск возникновения болезней сердца, диабета и потери зубов.

Курение может привести к преждевременному старению, частью которого является раннее поседение.