 

Мнение: Дарья хочет перемен

03.08.2022, 7:10, Разное
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А прекрасно, я считаю! Отличный клип. Сбацали его, судя по названию, наши латышские друзья, “Риганс банд”. Мне вот совсем не мешает, что музыканты почему-то вывезли свою солистку на какой-то заброшенный аэродром, а сами остались в некой кондиционируемой студии. И как они умудряются играть там, а петь здесь?

Куда круче сам факт: очевидно, что вся “банда” – молодые люди, которые родились уже после того, как Виктор Цой погиб. И это – люди из другой страны, с другим языком, с другим темпераментом. А вот поди ж ты – для них Цой жив. Это вселяет надежду, что когда-то все будет хорошо.

Хотя вот эта все равно лучшая, по-моему:

Глядя в жидкое зеркало луж,
На часы, что полвека стоят,
На до дыр зацелованный флаг –
Я полцарства отдам за коня.

Гимн России на века.

Источник: Размышления вольного социолога



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