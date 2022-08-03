Мнение: Дарья хочет перемен

А прекрасно, я считаю! Отличный клип. Сбацали его, судя по названию, наши латышские друзья, “Риганс банд”. Мне вот совсем не мешает, что музыканты почему-то вывезли свою солистку на какой-то заброшенный аэродром, а сами остались в некой кондиционируемой студии. И как они умудряются играть там, а петь здесь?

Куда круче сам факт: очевидно, что вся “банда” – молодые люди, которые родились уже после того, как Виктор Цой погиб. И это – люди из другой страны, с другим языком, с другим темпераментом. А вот поди ж ты – для них Цой жив. Это вселяет надежду, что когда-то все будет хорошо.

Хотя вот эта все равно лучшая, по-моему:

Глядя в жидкое зеркало луж,

На часы, что полвека стоят,

На до дыр зацелованный флаг –

Я полцарства отдам за коня.

Гимн России на века.