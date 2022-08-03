Глава Туркмении заявил о планах провести Олимпийские игры

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что страна станет центром проведения международных соревнований, чемпионатов, в том числе Олимпийских игр.

«Строительство новых объектов профильной инфраструктуры будет способствовать формированию истинных поклонников спортивного движения, поколения современных мастеров спорта», – передает ТАСС его слова, сказанные изданию «Нейтральный Туркменистан».

По словам президента, сейчас во всех регионах страны строятся и сдаются в эксплуатацию спортивные комплексы, стадионы и другие спортивные сооружения. Также он поздравил туркменских автогонщиков, занявших призовые места на ралли «Шелковый путь – 2022».

Ранее сообщалось, что Туркмения «приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine», на котором передвигался Сердар Бердымухамедов.

—