 

Ребенок и женщина погибли в ДТП с мотоблоком в Красноярском крае

03.08.2022, 7:10, Новости дня
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В Большемуртинском районе Красноярского края в столкновении мотоблока и легкового автомобиля погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, двое детей и взрослый пострадали, информирует пресс-служба регионального главка МВД.

«ДТП произошло вчера вечером на 122-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Nissan допустил столкновение с мотоблоком с самодельным прицепом. В результате ДТП погибли пассажиры мотоблока – 10-летний мальчик и 42-летняя женщина, пострадали 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Пострадавшие госпитализированы, кто был за рулем мотоблока выясняется. Следователи пояснили, что на мотоблоке ехала семья из пяти человек, которая праздновала день рождения знакомых в одной из деревень и поздно вечером решила вернуться домой. От деревни, где было празднование, до дома пострадавших 23 километра.

Ранее в ДТП с грузовиком и автобусом в Башкирии погибли пять человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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