 

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 мм

03.08.2022, 7:10, Новости дня
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Украинские войска в среду обстреляли Куйбышевский район Донецка шестью снарядами калибром 152 мм, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06.03 – н.п. Первомайское – н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 06.20 – н.п. Первомайское – н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что украинские войска за час обстреляли Донецк десятью снарядами калибром 155 мм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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