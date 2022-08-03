Первый сухогруз с украинским зерном проверят утром

Досмотр первого сухогруза с украинским зерном представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) проведут в 10.00 утра в среду, сообщил телеканал A Haber.

Минобороны Турции не сообщало время начала проверки судна. Сейчас сухогруз находится у Босфора, а рядом с ним катер береговой охраны Турции, передает ТАСС.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

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