 

Мнение: МИД РФ о провокации на Тайване

03.08.2022, 7:05, Разное
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Заявление МИД России в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Н.Пелоси

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР.

Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе.

Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая.

В принятом по итогам переговоров лидеров наших стран 4 февраля с.г. в Пекине Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии российская сторона вновь подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и выступила против независимости острова в какой бы то ни было форме.

Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.

https://t.me/boris_rozhin/59242 – цинк

В схожих выражениях провокацию на Тайване оценили и в Иране.

Источник: Colonel Cassad



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