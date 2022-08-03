«Отрезали уши, вымя, глаза, гениталии» – три коровы на Аляске погибли загадочным образом

Владельцы фермы на Аляске, супруги Танги и Мэтт Бейтс, потеряли трех коров за последние пару недель – животные были обнаружены мертвыми со множеством странных повреждений на теле, которые совсем не похожи на нападения хищников.

Как пишет KTOO, Бейтсы владеют стадом из 300 коров мясной породы, а так как на землях их собственного ранчо мало подходящих пастбищ, они арендовали пастбища у соседних фермеров. И все у них шло благополучно, пока две недели назад у них не начали пропадать коровы.

Ферма Бейтсов находится к югу от городка Делта-Джанкшен, что в 160 км от Фэрбанкса. Всего за две недели пропало три коровы и одну из них недавно нашли мертвой – две 8-летние девочки гуляли по лесу рядом с фермерскими полями и случайно наткнулись на тушу зверски убитой коровы.

Вскоре Бейтсы обнаружили трупы и других двух коров и если в причинах их смерти они еще сомневаются, то касательно первой коровы они категорично не верят в естественные причины.

“Ей отрезали уши, вымя, органы размножения, вырезали глаза и мясо со спины”, – говорит Танги Бейтс.

Фото изувеченной коровы местная пресса не опубликовала.

Танги Бейтс говорит, что, похоже, корова была убита в течение последних пяти дней или около того, судя по виду туши. Она говорит, что некоторые люди предположили, что ее убил какой-то хищник, может быть, медведь. Но она не согласна, потому что разрезы явно были сделаны аккуратно и не когтями, а острым инструментом.

“У нас есть мясная лавка, так что мы знаем разницу”, – говорит миссис Бейтс.

Танги Бейтс и ее муж управляют своей фермой и ранчо в Делта-Джанкшн около шести лет, и за это время она никогда не слышала о странных увечьях крупного рогатого скота в этом районе.

Как и Скотт Магрейдж, другой местный скотовод, который также является президентом Фермерского бюро Аляски.

“Я с таким точно не сталкивался”, – говорит он.

Магрейдж говорит, что он тоже озадачен убийством коровы, но он считает, что тот факт, что убийцы вырезали спинные ремни — две длинные полоски мяса, идущие вдоль позвоночника, — наводит его на подозрение, что коров убил для еды кто-то, кто не может позволить себе купить его в продуктовом магазине.

“Мясо и мясные продукты становятся чертовски дорогими. И вы, вероятно, увидите больше случаев чего-то подобного”.

Но высокая стоимость говядины также означает, что Бейтс и ее муж потеряли около 2500 долларов за каждую корову. И это не включает потерю того дохода, который они получили бы от продажи телят, которых произвели бы коровы.

“Их краткосрочная стоимость составляет 2500 долларов. Но долгосрочная ценность этого животного такова, что я теряю тысячи долларов”, – говорит Танги Бейтс.

Полиция сейчас расследует убийство коровы, но это все, что представитель полиции мог сказать об этом деле в прошлую среду.

Бейтс говорит, что они с мужем уже отправили образцы тканей всех трех погибших коров в лабораторию штата Вашингтон для анализа в надежде, что это может пролить свет на дело. Но у нее есть свои подозрения, основанные на том, с чем она столкнулась за всю свою жизнь на ранчо.

“Я родом из Айдахо, и мы видели это раньше. Это происходит, когда в вашем районе появляются культы, которые калечат скот и забирают их репродуктивные органы, глазные яблоки”.

Бейтс говорит, что она много размышляет об этом, а также она и ее муж распространяют информацию среди местного сельскохозяйственного сообщества о предполагаемых убийствах крупного рогатого скота.

Другие фермеры и владельцы ранчо жертвуют деньги на вознаграждение в размере 2500 долларов, которое Бейтсы предлагают за информацию, которая приведет к поимке подозреваемых в краже.