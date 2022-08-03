В Великобритании семье пришлось сбежать из дома из-за призрака-садиста

Семья из Эклама, графство Мидлсбро, Великобритания, утверждает, что они были вынуждены бежать из дома после того, как столкнулись с “призрачной силой”, которая мучила их в течение нескольких месяцев и оставило синяки на теле.

В ноябре прошлого года Лорен Рот переехала в съемный дом в Экламе со своим мужем Стивеном и их двумя детьми, 4-летней Арабеллой и 6-летним Калебом. Вскоре после этого Лорен начала замечать странные вещи – от синяков на своих ногах, появившихся словно “из ниоткуда”, до случайного включения и выключения света в комнатах.

В июне 2022 года Калеб проснулся с громким криком, как будто увидел самый страшный кошмар, что стало последней каплей для их семьи. Они решились покинуть этот негостеприимный дом с привидениями.

“Я верю во все подобные призрачные вещи, поэтому я сразу знала, что тут что-то не так. Дошло до того, что мой сын начал с кем-то разговаривать по ночам, а раньше дети спали всю ночь без проблем.

Мы видели как вещи перемещались по дому и мы кое-что видели ночью. Мой сын стал просыпаться и стоял наверху лестницы, уставившись вниз.

Однажды ночью мне приснился кошмар и я разбудила мужа, чтобы он пошел со мной в туалет. Когда я встала, я едва наступила ногой на пол, как сам собой загорелся свет”, – рассказывает Лорен.

Потом на ногах Лорен сами собой стали возникать странные “синяки”, синюшные пятна. Причем возникали они когда она находилась дома.

Самое страшное произошло в конце июня. В субботу Лорен внезапно почувствовала, как “кто-то засунул что-то ей в горло”, а на следующий день ситуация достигла критической точки.

“Мы отдыхали, было 8 вечера и я уже уложила Калеба спать. Мы сидели в саду, а потом я услышала его крики, и я поначалу даже не осмелилась войти в его комнату. Я слышала, как он говорил: “Отвали от меня!” и “Оставь меня в покое!”. Той же ночью, в 2 часа ночи, мы вышли из дома и поехали к моей маме на такси”.

Семья недавно нашла новый дом, а до того они купили трейлер и жили в нем, поставив его на соседней подъездной дорожке.

Позже они обратились в группу “Северо-Восточное управление по расследованию паранормальных явлений” с просьбой посмотреть их дом, чтобы узнать больше о жутких событиях. Исследователи из группы пришли, все проверили и, как сообщается, даже засняли на видео нечто аномальное.

“Когда мы вернулись с ними в дом и я зашла на кухню, морозильная камера холодильника почему-то была открытой. Потом я сидела в ванной и команда исследователей паранормального задавала мне вопросы, спрашивая: “Это вы оставили холодильник открытым в тот день?” А затем свет в ванной погас сам собой.

Затем женщина из команды сказала громко, обращаясь к духам, “Если вы хотите, чтобы мы ушли и покинули это место прямо сейчас, включите свет”. И свет тут же включился.

Потом они установили камеры по всему дому, одна из которых была установлена в задней спальне, где у женщины волосы встали дыбом, когда она туда вошла”.

По словам Лорен, с тех пор, как они покинули страшный дом, ее сын Калеб спит спокойно и больше не ходит во сне.

“Я верила в такие вещи, но до определенной степени. Вы видите это в фильмах, но не думаете, что это может случится с вами.

Нам буквально пришлось встать и бежать оттуда. У нас не было другого выбора. Я бы сказала, что это было очень травмирующе. Мой сын все еще боязлив, он все еще не решается подняться на второй этаж, потому что думает, что там что-то есть”.