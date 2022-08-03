 

Посол России в Белграде не исключил обращения Сербии за российской военной помощью

03.08.2022, 6:25, Разное
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Посол РФ в Белграде Александр Боцаненко не исключил, что сербская сторона может обратиться за военной помощью к Москве в контексте обострения ситуации в Косово.
Он заявил во вторник в программе “Соловьев Live”, что не исключает такой возможности, особенно если рассматривать события в Сербии и Косово в контексте глобальных геополитических изменений.

Ситуация в Косово-Метохии быстро обострилась в воскресенье вечером после того, как полицейские из непризнанной организации закрыли контрольно-пропускной пункт на административной линии Сербии.

Они планировали с понедельника запретить выдачу сербских документов. В ответ на действия полиции сербы в северном Косово устроили демонстрации, заблокировав основные дороги. Во многих городах на севере края раздался вой сирен. Сотрудники полиции и солдаты Международных сил безопасности НАТО были вызваны на мост через реку Ибар, соединяющий северную и южную Митровицу, чтобы остановить косовскую полицию, пересекающую его.



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