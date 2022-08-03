 

Союзников не осталось: Москва ожидает визита министра иностранных дел Сербии в Москву после формирования правительства

03.08.2022, 6:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия ожидает формирования правительства Сербии, которое будет включать приглашение Сергею Лаврову от РФ посетить МИД Сербии.
Об этом заявил во вторник через телеканал “Соловьев Live” посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он сказал: “Мы ждем формирования и реализации приглашения Сергея Лаврова в МИД Сербии”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.21 / Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

06.07.21 / Каждое лето волосы превращаются в “солому”: что не так с вашим уходом, если такое случается

02.03.22 / Мнение: Потерь нет

29.06.22 / «Россияне прекратили деградировать» – Белый дом изучает возможность возвращения американских кинопрокатчиков в Россию

20.02.21 / Шойгу предложил присваивать игрокам World of Tanks статус ветерана танковых войск

02.07.21 / Влияние Ретроградного Юпитера: мечты 3 знаков зодиака скоро исполнятся

31.05.22 / В Подмосковье ворона стащила деньги у водителя маршрутки

11.07.22 / Правительство Японии объяснило, почему так долго не приспускали флаги после убийства Абэ

24.05.21 / 36 карликовых галактик одновременно испытали «бэби-бум» новых звезд

31.12.20 / Стас Пьеха: как пандемия научила любить себя и помогла осознать ценность нашей жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика