Союзников не осталось: Москва ожидает визита министра иностранных дел Сербии в Москву после формирования правительства
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Россия ожидает формирования правительства Сербии, которое будет включать приглашение Сергею Лаврову от РФ посетить МИД Сербии.
Об этом заявил во вторник через телеканал “Соловьев Live” посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он сказал: “Мы ждем формирования и реализации приглашения Сергея Лаврова в МИД Сербии”.
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