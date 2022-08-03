Союзников не осталось: Москва ожидает визита министра иностранных дел Сербии в Москву после формирования правительства

Россия ожидает формирования правительства Сербии, которое будет включать приглашение Сергею Лаврову от РФ посетить МИД Сербии.

Об этом заявил во вторник через телеканал “Соловьев Live” посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он сказал: “Мы ждем формирования и реализации приглашения Сергея Лаврова в МИД Сербии”.