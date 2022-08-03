На поддержку молодых сахалинцев и специалистов Курильских островов было выделено 20 000 000 рублей

Сахалинская область выделила 20 млн рублей для молодых специалистов в сфере образования, культуры и социальной поддержки.

Как сообщается на сайте областного правительства, с начала года на Сахалине или Курильских островах материальную помощь получили почти 130 молодых специалистов. Согласно сообщению, на эту группу работников из областного бюджета было выделено около 20 миллионов рублей. Для специалистов высшего образования пособие будет выплачиваться двумя равными частями. Среднее профессиональное образование получает около 260 000 рублей.

Через два месяца после подачи заявления высылается первая часть, а вторая часть следует в течение первого года. Пособие могут получить специалисты, приехавшие на Сахалин или Курилы из разных регионов страны, а также молодежь, проживающая в области, получившая образование на континенте и желающая работать в родном регионе.

Виктория Автухова является начальником отдела развития социальной поддержки областного министерства социальной защиты населения. Она заявила, что желающих будет больше, когда специалисты получат дипломы и смогут определиться с трудоустройством. За прошедший год более 600 молодых людей получили меры поддержки. Финансовая помощь предоставляется специалистам в возрасте до 30 лет. Для получения финансовой помощи необходимо заключить контракт с работодателем (муниципалитетом или государственным учреждением) на срок не менее пяти лет.

Важное условие: Место работы не должно находиться за пределами Курильских островов или Сахалина. После получения соответствующей работы и подписания трудового договора обязательно в течение года необходимо обратиться за финансовой помощью. Мы проводим большую работу по привлечению и обучению молодых специалистов. Это крайне важно для будущего развития региона. Врачи, учителя, работники сельского хозяйства, социальной сферы и культуры – все это необходимо для благополучия нашего народа. Именно поэтому мы реализуем программы поддержки этих категорий работников”, – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лымаренко.