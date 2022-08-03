Мнение: Памяти Бакатина

В конце 70-х годов американцы решили расширить свое посольство в Москве, снести старое здание и построить новое, побольше. Естественно, территория посольства – это была территория США, но поставляли стройматериалы советские. И вот кому-то из советских самоделкиных пришла «гениальная» идея – выстроить для американцев их посольство так, чтобы оно как бы всё представляло из себя гигантское подслушивающее устройство. Типа – редкий же случай: в свое «святая святых» американские дипломаты, естественно, не пустят никаких гебистов, чтобы они там втыкали свои «жучки»; да любые жучки, которые впопыхах рассовывают всякие штирлицы, всегда может обнаружить внимательная контрразведка.

А тут – халява! «Жучки» же можно встроить прямо на этапе строительства! Такие жучки хрен обнаружишь; плюс еще можно как-то «поиграть» со свойствами самих стройматериалов, того же бетона. Ветераны КГБ из уст в уста передают легенды о якобы имевшихся тогда у Советов «специалистах по бетону», которые наловчились придавать ему способности хорошо и куда надо проводить электромагнитные волны…

В общем – неимоверно грязная история: пользуясь своим статусом хозяев, «гостям» из США попытались подсунуть абсолютно «прозрачное» для любого шпионажа помещение, в котором как бы даже сами стены шпионили за дипломатами и всеми сотрудниками посольства. Забавно, что весь этот дебилизм гебистам не удалось даже удержать в тайне: еще в середине 80-х американцы пронюхали о «подарке», который им приготовили, и категорически отказались от переезда в «новое посольство», а Конгресс США не давал закончить реконструкцию посольства СССР в Вашингтоне, пока русские не раскроют все гнусности, которые они припасли против них в Москве. Скандал длился несколько лет. Пока наконец в 1991 году Вадим Бакатин, последний советский глава КГБ, не положил конец всему этому трешу, передав – в качестве дара – всю техдокументацию «прослушки», конструктивно заложенной в посольство Штатов, на 70 листах самому послу США в Москве.

В этой истории потрясает реакция почти всех постсовков, даже независимо от политической ориентации, на вполне естественный поступок Бакатина. Мутная волна всеобщих возмущений и проклятий на днях поднялась в очередной раз; поводом послужило то, что Вадим Бакатин несколько дней назад умер. Добрые соотечественники не преминули изрыгнуть ему вслед всё, что они о нем думают, и выстроились в очередь, чтобы с показным усердием харкать и плевать ему на могилу.

Почему такое беснование, неужели эти черти вообще никогда не отдыхают? – спросите вы. Ответ – они называют его поступок «предательством».

Немыслимо. Я сам описал это всеобщее помешательство в РФ, сам назвал его «идеологией НБС», то есть «Надо быть скотом» – но при каждом новом проявлении все равно не могу поверить. Все же – КАК?? Почему это проникло настолько широко и глубоко?! Почему русские моральные координаты до такой степени исказились, что вывернулись практически наизнанку? Бедный Бакатин потом всю оставшуюся жизнь должен был оправдываться за «свое предательство» и доказывать, что он не верблюд.

Мы дожили до того, что у нас любой, сделавший простой и естественный честный поступок, характеризующий его просто как нормального человека – вынужден потом всю жизнь оправдываться перед всякими скотами, которые со всех сторон – с полным сознанием своей правоты! – упрекают его за то, что он не сделал подлость. Ведь – как ты мог? Как ты посмел не делать подлость и не поддерживать тех, кто ее делает? Ты что – не любишь Родину?! Ведь у нас правило: когда Родина прикажет сделать подлость – у нас подлость делает любой!

Беспредел. Уже сама идея – поставлять американцам на их стройку бетон с уже заранее встроенными «жучками»… блин, ну как это назвать? Ну это ведь в чистом виде по анекдоту «Вот такое я говно». По Гоголю: «До какой ничтожности, мелочности, гадости мог дойти человек…» ЗАЧЕМ они так позорились? Какие-такие невероятные секреты они хотели такой ценой выведать?

Хорошо еще, что я был мал, когда на Западе забушевал скандал вокруг этого посольства – не знал, а то стошнило бы. Кем они всех нас выставляли? Собственно, теми, кем мы и были – скотами.

Решение Бакатина (а видимо, совместное решение троих – его, Горбачева и Ельцина) – хоть какой-то луч света в этом царстве вокзального сортира. Причем – в единственно верном направлении, через отречение от родных портянок: ЭТО НЕ МЫ, это делали ОНИ. Мы так делать не будем, мы погнали скотов ссаными тряпками, мы будем стараться быть как люди…

Как ни крути – а выходит, что именно этого Бакатину и не могут простить народные массы и так называемые нынешние «элиты», то есть – совсем уж навозные массы. Что он посмел отречься от этого портяночного духа. Чисто символически, на самом-то деле – ведь идиотская затея с «подслушкой» могла иметь хоть какой-то (помойный) смысл, если бы о ней вообще ничего не заподозрили; но когда они заподозрили – всё стало совсем безумно нелепо и бессмысленно.

Есть толкование, которое выставляет скотское «возмущение предательством» в чуть более приличных рамках: возможно, что все ж основная масса своим мозжечком чувствует, насколько позорной была сама по себе вся эта ГБ-афера – и они не могут простить Бакатину, что он ее ПРИЗНАЛ. Так, типа, американцы просто подозревали, но не могли знать наверняка, что мы ТАКИЕ дураки и НАСТОЛЬКО подлецы; а Бакатин, гад, все подтвердил. Однако и в этом случае возмущение Бакатиным – такая же подлая «смещенная агрессия»: человек на самом-то деле, в глубине души возмущен дебилизмом КГБ – но возмутиться гебистами человек ссыт, и поэтому отыгрывается на «предателе Бакатине», на него-то лаять не страшно, он не укусит в ответ.

Когда в России – или на обломках того, что было Россией – хотя бы попытаются взять за основу обратную идеологию: НЕ НАДО БЫТЬ СКОТАМИ? Ладно, в такой стране не быть скотом – страшно и непривычно. Но в качестве первого шага – давайте хотя бы просто молчать по адресу тех, кто не быть скотом СМОГ. Хотя бы раз в жизни. Я уж не говорю про похвалить; хотя бы просто заткнуться.