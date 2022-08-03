Глава МИД КНР заявил о неизбежном воссоединении Китая с Тайванем

Полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью, следует из заявления главы МИД КНР Вана И, опубликованном в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», – говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР, передает РИА «Новости».

Ван И отметил, что США не должны мечтать о том, чтобы помешать «воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая».

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

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