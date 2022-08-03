 

Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов

03.08.2022, 5:40, Новости дня
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Власти Китая введут санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части страны запретят сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

«Под видом демократии и совместного развития «Тайваньский фонд демократии» и «Фонд международного сотрудничества и развития», организации, связанные со сторонниками «независимости Тайваня», активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене», – сообщил Ма Сяогуан, слова которого приводятся в заявлении канцелярии, передает РИА «Новости».

Он заявил, что материковый Китай принял решение ввести дисциплинарные меры в отношении данных фондов.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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