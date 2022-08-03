Авиакомпания «Аврора» получила допуск на техобслуживание Sukhoi Superjet 100
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Авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100, информирует пресс-служба перевозчика.
«Авиакомпания «Аврора» успешно прошла комплексную экспертизу и выездную проверку Росавиации и получила одобрение на оперативное техническое обслуживание воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95)», – следует из релиза.
Готовность авиакомпании «Аврора» к выполнению оперативного техобслуживания воздушных судов подтвердили представители отдела поддержания летной годности Дальневосточного МТУ Росавиации.
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