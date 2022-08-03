В МИД России заявили о «признании» США в создании «IT-армии Украины»

США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Признаются и в том, что создали «IT-армию Украины» для атак на российскую инфраструктуру», – указал замглавы МИД России, передает РИА «Новости».

Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по ИКТ Сыромолотов сообщил, что российская делегация, опираясь на факты, напомнила, что именно США «применяют ИКТ в наступательных целях».

Ранее Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.

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