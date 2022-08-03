Пелоси заявила о желании расширять межпарламентское сотрудничество США и Тайваня
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Находящаяся с визитом на Тайване спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила в ходе встречи с вице-спикером Законодательного юаня Цай Цичаном о том, что желает расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.
«И мы делаем это в то время, когда наш президент выдвинул азиатско-тихоокеанскую инициативу, которую мы поддерживаем», – сказала Пелоси, трансляцию ее выступления вели тайваньские СМИ, передает РИА «Новости».
Также Пелоси представила членов американской делегации.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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