Пелоси заявила о желании расширять межпарламентское сотрудничество США и Тайваня

Находящаяся с визитом на Тайване спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила в ходе встречи с вице-спикером Законодательного юаня Цай Цичаном о том, что желает расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

«И мы делаем это в то время, когда наш президент выдвинул азиатско-тихоокеанскую инициативу, которую мы поддерживаем», – сказала Пелоси, трансляцию ее выступления вели тайваньские СМИ, передает РИА «Новости».

Также Пелоси представила членов американской делегации.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

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