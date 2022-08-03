Мнение: “Пески. Мясорубка”

Реалии боев за поселок Пески. Взгляд с украинской стороны

Пески. Мясорубка.

Что терять, что еще могут забрать у меня на шестой день моего персонального ада, в Песках, в километре от первой улицы украинского Донецка? Тела тех, кто был мне дороже родни, валяются под жарой в разрубленных 152 калибром окопах. Как я и писал ранее, 6500 снарядов на гребаное село меньше чем за сутки.

Таких уже шесть суток, и в голове не укладывается, как в этом шквале огня остается в живых хоть какое-то количество нашей пехоты.

Нет, я не скулю.

С нашей стороны работает два миномета 82 и 120.

Иногда просыпается и "чихает" в сторону Донецка два ствола артиллерии.

Мы почти не отвечаем. Контрбатарейний огонь отсутствует, от слова совсем, враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень крепкие, бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны.

Позавчера она сломалась, и полились рекой двухсотые/трехсотые. Я не публиковать никакую статистику, это в нашей стране запрещено, но вы даже не представляете количества и процента потерь.

Это ибана мясорубка, где батальон просто своими телами сдерживает нашествие.

Почти неделю ждем хоть какую-то подмогу, которая бы ударила по вражеской арте, нас, повторюсь, безнаказанно выжигают всем, чем богата русская военная система, сегодня работала авиация.

Я горжусь руководством батальона, которое осталось здесь, с нами. Комбат с нами, все с нами, контуженные, легкие трехсотые, перевязавшись возвращаются через пару часов на позиции, если можно так назвать эти бездонные воронки.

Идет война.

Но без контрбатарейной борьбы она превращается в бессмысленную мясорубку, где перемалывается за день бешеное количество нашей пехоты.

Вы точно хотели правду? Вот она, голая правда.

Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один.

Тела лежат. Если легкий 300, может, повезет, заныкаешься, и пешком выйдешь, доберешься.

Везли только трохсотого. Он всю дорогу кричал: – Где поддержка? Где артиллерия? Почему нас бросили? Почему нас никто не прикрыл?

Я не знаю, дружище, почему нас никто не прикрыл… он кричит, А мне стыдно, что я до сих пор цел и невредим, лишь пару раз изрядно глухануло.

Проблевался, просрался, извините, и снова в строю.

Все резервы разойдутся, военная техника пылает, враг подходит и безо всяких проблем занимает наши позиции после очередного шквала арты.

Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны.

Денис, мариупольчанин, который говорил мне" Ну я Арестовичу верю, мы совсем скоро все вернем все обратно " мертв. Он дважды был ранен, перевязывали прям в окопе, говорили ему, Денчик, иди на эвакуацию, но он отвечал "Ребята, я вас не брошу".

И ранен впервые, и после второго ранения он продолжал отстреливаться.

Его тело мы до сих пор не забрали. На развалинах Песков, он лежит, раскинув руки, и его взгляд застыл. Он просит о мести. Как я могу отказать в его последней просьбе? Как мы все можем покинуть Дэна?

Я верю, что все-таки выжил Димка. Потому что он не мог умереть, недавно только вернувшись из госпиталя, только сделав предложение своей девушке. Говорят, после одного из приходов он просто исчез. Засыпало землей. Но, я верю, что это ошибка и он жив. Глупая надежда и упование.

Знаю, мое государство не любит мысли вслух. Но, мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры в кухне шепотом. Конечно же, за это сообщение отдельно прилетит, потому что как же; так, неужели государство врет собственным гражданам?

Не удивлюсь, если уже сегодня кто – то скажет: "- агент Кремля Сирожа разболтал о гениальном плане победительницы на Донецком фронте, повесим его на Миротворец".

Я за#бался говорить, что все под контролем. Сейчас в песках все нихуя не под контролем, но почему-то ситуацию замалчивают.

Бейте в набаты разбитые колокола, пока мы закрываем телами Пески".

(с) перевод с украинского. Выложено на Цензоре. Оригинал тут https://t.me/boris_rozhin/59200

Кстати, по подсчетам Лост Армор в июле ежемесячные потери у нашей армии были наименьшими за все время спецоперации.

—