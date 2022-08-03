Посол России: США и ЕС пытаются “свалить Сербию” в косовском конфликте

Вашингтон и ЕС пытаются сдержать Сербию и заставить президента Александра Вучича принять антироссийские санкции.

Об этом заявил во вторник в эфире программы “Соловьев Live” посол РФ в Сербии Александр Боцаненко. Это точно так же, как киевское или приштинское правительства – это просто инструмент Вашингтона и Европейского союза. <…> Эта тлеющая война <…> для того, чтобы поставить Сербию на колени.

Использовать Косово и вопросы Боснии, Республики Сербской в данном случае для давления Вучича на Белград. И здесь уже главная цель – заставить Вучича присоединиться к антироссийским мерам и антироссийским санкциям”, – сказал он.Боцан-Харченко заявил, что за конфликтом между Приштиной и Белградом стоят Вашингтон и Евросоюз, Вашингтону выгодна напряженная ситуация в регионе. Это позволит мне ответить на ваш второй вопрос: “Кто за этим стоит?”. Приштина – это правда, но за Приштиной уже давно стоят Вашингтон и Европейский Союз.

Европейский Союз в данном случае выполняет приказы Вашингтона, как это было на Украине и в деле об антироссийских санкциях. Вашингтон получает выгоду от разгорающегося конфликта, и ему удается удерживать ситуацию на грани срыва”, – заявил он.