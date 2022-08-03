 

Rocket Lab отменяет запуск спутника Rocket Lab для нужд американской разведки

03.08.2022, 4:55, Разное
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Американская компания Rocket Lab отменила намеченный на вторник запуск ракеты со спутником для Национального разведывательного управления США. Запуск ракеты-носителя “Электрон” для выполнения миссии NROL-199 должен был состояться в 17:00 (11:00 мск) на полуострове Махиа (Новая Зеландия).
Однако сильный ветер заставил отменить процедуру. Телекомпания заявила: “К сожалению, мы узнали от управления полетами, что сегодняшний запуск придется отменить”. Новая дата запуска ракеты будет определена позднее. Это связано с тем, что деятельность НУВДК (которая управляет разведывательными космическими аппаратами США) засекречена. Это ракета-носитель сверхлегкого класса с двумя ступенями. Высота, ширина и стартовый вес ракеты составляют 18,55 тонн. Эта ракета может запускать малые космические аппараты, включая нано- и микроспутники. Ракета рассчитана на полезную нагрузку до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Максимальная полезная нагрузка составляет 300 кг, которая выводится на высоту около 200 км.



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