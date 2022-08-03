Яндекс Музыка представила нейромузыку, созданную алгоритмами

Музыкальный сервис “Яндекс Музыка” добавил функцию “Нейромузыка”, которая генерирует бесконечные мелодии с помощью алгоритмов. Это позволяет пользователям настроиться на мирный, счастливый и вдохновенный лад. Об этом во вторник пояснила пресс-служба сервиса.

Яндекс Музыка предлагает уникальную систему рекомендаций, которая делает “Нейромузыку” индивидуальной для каждого пользователя. “Нейромузыка” – это бесконечные мелодии, генерируемые алгоритмами в режиме реального времени. Согласно пресс-релизу, три доступных режима – “спокойный”, “вдохновение” и бодрый – помогают людям сосредоточиться на творческих занятиях, таких как учеба, письмо, обучение и чтение.

Также отсутствуют паузы и слова, которые могут отвлекать. Для его создания были использованы музыкальные фрагменты, написанные нейронными сетями в различных жанрах, включая рок, поп, электронику, эмбиент и хип-хоп. В пресс-релизе поясняется, что фрагменты были озвучены с помощью виртуальных инструментов. “Эти композиции состоят из десятков – тысяч песен с переходами из миллионов вариаций в реальном времени, создавая бесконечную мелодию”. Neuromusic уникален тем, что учитывает индивидуальные предпочтения и может быть использован каждым. Нейромузыку можно слушать в “Яндекс Музыке” и “Яндекс Станции”.

Для этого просто скажите “Алиса”, включите нейромузыку.