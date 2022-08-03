 

Китай приостановил экспорт песка на Тайвань

03.08.2022, 4:15, Новости дня
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Власти Китая 2 августа приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США.

Об этом информирует телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости».

Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.

Природный песок используется в производстве бетона, при строительстве дорог, возведении зданий и инфраструктурных объектов, а также для изготовления стекла.

Также Китай с 3 августа приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, информирует таможня КНР, передает ТАСС.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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