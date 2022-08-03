 

СБУ якобы заказывали статьи в СМИ, боясь роста числа желающих получить гражданство России

03.08.2022, 4:15, Новости дня
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Отделение СБУ в Херсонской области в 2019 году опубликовало в СМИ Украины заказную статью, в которой получение украинцами российского гражданства называлось угрозой национальной безопасности, следует из документов.

В них отмечается, что «фиксируется увеличение количества случаев получения гражданами Украины российских паспортов», что, как сообщил оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей, угрожает территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Чтобы угрозы не было, Лихтей опубликовал в украинском интернет-издании статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам назывался угрозой национальной безопасности.

«Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях», – говорится в рапорте Лихтея о проведенных мероприятиях.

Позже оперативник сделал вывод, что «проведенная работа достигла определенного позитивного результата».

Ранее сообщалось, что украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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