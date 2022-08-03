 

В Мексике начато три расследования в отношении экс-президента Пеньи Ньето

03.08.2022, 4:15, Новости дня
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Генеральная прокуратура Мексики проводит процедуры расследования по трем дела в отношении экс-главы страны Энрике Пеньи Ньето, информирует ведомство.

Первое дела касается нарушений избирательного закона и причинения имущественного ущерба. Второе расследование связано с «отмыванием денег и незаконными международными переводами», а третье – с «незаконным обогащением», передает ТАСС.

Сам президент не отреагировал на заявление Генпрокуратуры. В начале июля он сообщил о готовности ответить на любые вопросы о законности имеющихся у него активов.

Пенья Ньето возглавлял Мексику с декабря 2012 по конец ноября 2018 года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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