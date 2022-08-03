 

Мнение: Общая ненависть

03.08.2022, 4:10, Разное
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На самом деле, когда говорят по поводу этой картинки, что "ненависть к Чубайсу объединяет" https://vott.ru/entry/615752, на деле же – каждая группа ненавидит его по своему и за свое.
Об объеденении речи нет, просто персонаж уж больно мразотной и его любителей еще поискать надо, даже среди либералов.
По поводу Чубайса большинство интересует лишь вопрос сдох ли он или же был осужден за свои преступления. Так как первое более вероятно чем второе, большинство просто дожидается, когда он подохнет, чтобы написать "Земля стекловатой" и поставить на Чубайсе точку с легким чувством сожаления, что он ушел от правосудия.

Источник: Colonel Cassad



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