 

В китайском Шэньчжэне официально разрешили услуги беспилотных такси

03.08.2022, 3:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В китайском городе Шэньчжэн беспилотные автомобили такси теперь официально могут выезжать на дороги. Как передаёт NTD, разработчики говорят, что запуск службы роботакси позволит получать больше данных и быстрее совершенствовать беспилотные технологии. Однако для безопасности на пассажирском сиденье пока всё равно должен находиться водитель.

Это такси без водителя за последний год совершило 50 тысяч пробных поездок с пассажирами. Беспилотный автомобиль создал китайский стартап. Местом экспериментов стал город Шэньчжэнь, где живут 18 миллионов человек.

Теперь все зарегистрированные самоуправляемые автомобили официально выходят на дороги оживлённого района Футянь. Правда, на пассажирском сиденье всё равно должен быть водитель.

МАКСВЕЛЛ ЧЖОУ, директор компании DeepRoute: Это значительно повлияет на автомобильную промышленность. Теперь нам предоставили намного больше территории, поэтому мы можем использовать роботакси и одновременно тестировать работу автономной системы.

Разработчики говорят, что запуск службы роботакси позволит получать больше данных и быстрее совершенствовать беспилотные технологии.

Между тем в городе есть большой государственный парк электрических такси. Плата за проезд ниже, чем на беспилотной машине. Это серьёзная конкуренция.

ДЭВИД ЧАН, глава компании Whale Dynamic: В Шэньчжэне создание беспилотной машины в три раза дешевле, чем в США. Но выручка от поездок в 12 раз меньше, чем в Калифорнии. Так что этот бизнес не самый популярный.

Разработчики роботакси надеются удешевить поездки за счёт более масштабного производства автомобилей.

Беспилотные такси также есть в других китайских городах, в том числе в Гуанчжоу и Пекине. Но только в Шэньчжэне разработали специальные правила для автономных машин на случай аварии.
Если в роботакси будет находиться водитель и ДТП случилось по его вине, то он и отвечает. В противном случае ответственность ляжет на владельца машины.

Дата выхода в эфир 02 августа 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / Вновь холостой Билл Гейтс о дружбе с Джеффри Эпштейном и разводе: “Я должен идти дальше”

16.01.22 / Вывод российских миротворцев из Казахстана завершен

04.05.22 / Мнение: Почему все молчат про бензин

16.03.22 / Тревожность и депрессия после тяжелого COVID-19 может длиться дольше года

05.05.22 / Мнение: Процесс деназарбаевизации

13.05.21 / Скандалы: «Страшно представить, что здесь будет летом»

22.06.22 / Мнение: У посольства США сменился адрес

16.08.21 / Дженнифер Лопес пропустила день рождения Бена Аффлека и удалила все фото с Алексом Родригесом из Instagram

05.03.21 / «Не ожидал, но очень приятно»: Иосиф Пригожин прокомментировал получение 80 млн рублей со счёта ФБК

10.07.22 / Мужчина пошел к врачу из-за крови в моче и узнал, что он гермафродит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика