Челябинский завод начнет производство механизированных систем для выращивания картофеля

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03.08.2022, 3:34, Разное
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Челябинский тракторный завод начнет серийное производство комплекса для возделывания картофеля на базе трактора “Уралец 250”.
Ожидается, что в 2023 году он будет заменен на импортную технику. Власти утверждают, что сегодня большинство картофелеводческих комплексов в сельском хозяйстве производятся на базе японской или польской техники. Фонд развития промышленности Челябинской области возместит более 11 000 000 рублей на часть затрат, понесенных тракторным заводом. Грант будет использован для покрытия расходов на некоторые исследования и разработки.

Серийное производство начнется в 2023 году. Многофункциональный плуг – это технология, которая позволяет картофелеводам объединить или сократить количество задач, которые им необходимо выполнять.

Титов заявил, что сложность теперь доступна для мелких фермерских хозяйств, а качество обработки сохраняется. Тракторный завод, расположенный в Емажелинске в Челябинске, является крупнейшим производителем мини-тракторов.



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