В 2022 году около 500 аптек получили разрешение на дистанционную продажу лекарств

Росздравнадзор выдал разрешение 484 аптекам на дистанционную продажу лекарств в 2022 году. Росздравнадзор получил 949 заявок от аптек на разрешение дистанционной продажи лекарств по состоянию на 1 августа 2022 года.

Выдано 484 разрешения (остальные организации не соответствовали установленным законом требованиям)”, – говорится в сообщении.Росздравнадзор продолжает работу по выявлению и блокировке нелегальных сайтов, предлагающих купить лекарственные препараты.

По данным, которые ведомство предоставило в Росздравнадзор, заблокировано более 21 тысячи незаконных интернет-ресурсов.Росздравнадзор подчеркнул, что граждане должны ответственно относиться к покупке лекарств: приобретать препараты необходимо в проверенных организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, лекарства должны быть официально зарегистрированы в РФ и сопровождаться инструкциями на русском языке.Лекарства, незаконно продаваемые на нелегальных интернет-страницах, зачастую некачественные, контрафактные Они могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента, уточнили в ведомстве.