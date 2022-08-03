 

Песков заявил, что ему неизвестно точное местонахождение отремонтированной турбины “Северного потока”

03.08.2022, 3:33, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не предоставил никакой информации о местонахождении турбины “Северного потока”.
Она будет возвращена в Канаду после ремонта в Канаде. И снова немецкий кабинет министров отказался сообщить точное местоположение. Шольц считает, что критика Трюдо решения о возврате турбины “Газпрому” была необоснованной.

“Газпром” заявил, что Siemens устранил менее четверти неисправностей в турбинах. Показать еще. Представитель Кремля во вторник ответил журналистам на вопрос о том, где находится восстановленная турбина – в Германии или в России. Максимальная рабочая мощность “Северного потока” упала до 20% с 27 июля из-за двух остановленных газовых турбин. Монреальская компания Siemens Energy произвела одну из турбин и отправила ее в Монреаль для ремонта. Первоначально производитель отказался отправлять оборудование обратно в Германию из-за запрета Оттавы. Однако после многочисленных просьб со стороны ФРГ он решил это сделать.



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