В средних регионах России оптовые цены на сельдь снизились на 3,7%

В средней полосе РФ за неделю, завершившуюся 31 июля, оптовые цены на минтай снизились на 1%, на сельдь – на 3,7%. Снижению оптовых цен на сельдь и минтай способствуют низкая торговая активность переработчиков и трейдеров, а также положительная динамика запасов.

Цена минтая снизилась почти на 1% до 107 рублей за 1 килограмм (примерно. По данным ТАСС, цены на сельдь снизились почти на 1% до 107 рублей за 1 кг (примерно. В ведомстве сообщили, что мойва стоит 115 рублей, скумбрия – 160 рублей.

Это соответствует уровню предыдущей недели. Федеральное агентство по рыболовству сообщает, что цены на камбалу на неделе, закончившейся 31 июля, снизились из-за переизбытка предложения с Дальнего Востока. Цена на камбалу упала на 6,7% до 70 рублей за 1 килограмм.

Цены на другие виды мороженой рыбы не пострадали: треска по-прежнему продавалась по 210 рублей, как и неделю назад, а минтай и сельдь продавались по 75 рублей соответственно. На Северо-Западе наблюдалось снижение цен на атлантическую скумбрию из-за возросшей доступности свежевыловленной рыбы, трески и сельди. Цена на скумбрию снизилась на 3,6% до 135 рублей.

Треска снизилась на 2,1% до 230 рублей, а сельдь – на 1,9% до 103 рублей. Средняя розничная цена на неразделанную мороженую рыбу также снижается: С 16 по 22 июля она снизилась на 0,333%.