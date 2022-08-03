Путин встретится с Эрдоганом 5 августа

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в пятницу. Об этом рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В пятницу президент Турции Эрдоган будет находиться с визитом в Сочи. Он сказал, что два президента проведут переговоры в Сочи. По словам пресс-секретаря Кремля, они обсудят двусторонние и региональные проблемы, а также текущую ситуацию в Украине. Это будет хороший шанс обменяться мнениями об эффективности экспортного механизма украинского порта – и выяснить, как он функционирует. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что возможен также обмен мнениями.