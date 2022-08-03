Веснушки хной – свежий бьюти-тренд лета: как их нарисовать

Лицо с веснушками выглядит игриво и мило. Этим летом они стали одним из популярных бьюти-трендов. Если у вас нет естественных коричневых пятнышек на коже, то вы можете их создать с помощью косметики. Для этого вам понадобится натуральная краска – хна. В статье мы расскажем, как нарисовать веснушки.

Зачем рисовать веснушки

Натуральные веснушки – это маленькие пигментные пятна. Они образуются из-за отложения в коже меланина. Эти пятнышки имеют генетическое происхождения, становятся ярче в солнечный сезон и бледнеют зимой.

Люди по-разному относятся к веснушкам. Одни пытаются их замаскировать, а другие специально рисуют их на коже.

Почему веснушки стали бьюти-трендом? Дело в том, что некоторым людям очень идут эти пятнышки. Они гармонично выглядят у рыжеволосых женщин со светлой кожей, а также у тех, кто покрасил шевелюру в красноватые оттенки.

Веснушки помогают создать романтичный и молодой образ. Они позволяют визуально скинуть несколько лет.

Однако если вы рисуете искусственные веснушки, то очень важно не переусердствовать. Достаточно создать небольшое количество пятнышек в верхней части щек и около носа.

Какой состав использовать

Для рисования веснушек лучше всего использовать натуральные составы. Одним из таких средств является хна. Ее изготавливают из листьев растения лавсония неколючая. Эту краску с древних времен используют для окрашивания волос, бровей, а также создания рисунков на коже.

Хна – безопасное средство, которое обычно не вызывает нежелательных кожных реакций. Но перед ее применением все же следует протестировать краску на небольшом участке коже на запястье. Если при этом не возникает покраснения и зуда, то хну можно использовать на лице.

Предварительное тестирование также поможет вам понять, подходит ли данный цвет для вашего лица.

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Как рисовать пятнышки

Лучше всего для создания веснушек подходят конусы хны. Они уже содержат готовую пасту.

Если вы используете порошок хны, то его необходимо развести теплой водой, чтобы получить пастообразную массу. После приготовления дайте краске настояться не менее 10 минут. Это поможет получить более насыщенный цвет пятнышек.

Перед нанесением веснушек лицо необходимо хорошо очистить пенкой или мылом, чтобы удалить все загрязнения.

Если вы используете конус, то отрежьте его верхнюю часть. Затем прикладывайте острый конец упаковки к лицу и наносите крошечные точки хны вокруг краев носа, вплоть до щек.

Делайте некоторые пятна темнее, а некоторые – светлее, чтобы придать им естественный вид. Также старайтесь создавать веснушки разного размера и оставлять между ними достаточно места. Так они будут выглядеть более натурально.

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Если вы сделали пасту из порошка, то наносите ее с помощью зубочистки или тонкой кисточки.

Когда вы закончите со всеми веснушками, дайте им высохнуть не менее 1 часа. Чем дольше вы ждете, тем темнее становятся пятна.

В завершение процедуры вымойте лицо теплой водой и нанесите на него увлажняющее масло.

Несколько советов

Веснушки, нарисованные хной, держатся около недели. Но это среднее время, которое зависит от многих факторов. Если вы хотите сделать рисунок на лице более долговечным, то используйте увлажняющие продукты. Для умывания выбирайте нежные составы без агрессивных ингредиентов.

Если вы часто делаете пилинг, то веснушки сотрутся быстрее. Чтобы этого не произошло, используйте мягкие скрабы без абразивных частиц. Применение тоников и очищающих продуктов на основе спирта тоже сокращает срок службы веснушек.

Заключение

Если у вас есть естественные веснушки, то не спешите от них избавляться. Они придают лицу особое очарование. Если же вы хотите приобрести “солнечные” пятнышки, то используйте для этого хну.