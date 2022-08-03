Мнение: Плюшевый Медвед

Очередной громкий скандал с Дмитрием Медведевым, точнее – с его знаменитыми «записями в соцсетях». На этот раз он вроде как совсем отвязался – «в своем блоге ВКОНТАКТЕ политик написал, что Россия нигде не кончается, что Казахстан – это искусственное государство, распад СССР – это трагическая ошибка, а также пригрозил присоединить к России в ближайшее время Грузию». Для РБК некие лица в Совбезе прокомментировали, что блог политика был «взломан», и скандальные утверждения на странице Медведева разместил какой-то другой пользователь.

Я уже вижу в соцсетях глубокомысленные рассуждения, что данный пост был какой-то «не такой» и что «Медведев не мог такое написать», так как у него «стиль не тот».

Ну-ну. Мое мнение тут другое, хотя я согласен с тем, что удаленный пост про «искусственный Казахстан» написал другой человек, не Медведев. Нюанс заключается в том, что и все остальные «посты Медведева» в соцсетях, включая все самые отмороженные, составившие экс-премьеру РФ сомнительную славу – тоже писал не Медведев. Вообще ВСЯ эпистолярная деятельность Медведа в интернете к самому Медведу отношения не имеет; я очень сильно сомневаюсь, что ему даже показывают «его» посты перед публикацией. Собственно, так ведь было с самого начала, даже когда он был президентом и требовал от всех чиновников и губернаторов вести блоги в соцсетях (даже в ЖЖ!), а сам тоже был представлен почти везде – в Твиттере, в Фейсбуке, в том же ЖЖ и т.д.

Я был знаком с девушкой, которая возглавляла команду, занимавшуюся всеми «соцсетями Медведа» в период его президентства. Собственно, из «старых жжстов» многие ее знали – это Оля, жена (потом вдова) безвременно погибшего Чуркана (Зафара Хашимова), легенды ЖЖ. Она мне подробно описывала всю «кухню» той ее работы в Кремле, в частности – необходимости каждый день писать ответы на тысячи комментариев. Собственно, уже тогда роль самого Медведа в управлении всем этим хозяйством была минимальной. Хотя в тот период Медведев хотя бы формально, но оставался хозяином своего «интернет-образа».

С началом «спецоперации» ситуация, как мне представляется, вышла на новый уровень – почти по сказке Андерсена «Тень». Думается, что это такая иезуитская казнь, придуманная Путиным (ненавидящим, как известно, интернет как таковой) для своего аватара, который долго тщился «хотя бы в интернете» демонстрировать свою самостоятельность и независимость от шефа.

Ну вот Медведа так и наказали: хирургическим путем отделили его «интернет-образ» от его самого. Живой Медвед, из плоти и крови – слабый, косноязычный, мягкий и нерешительный, предмет грубых насмешек всего кремлевского террариума. А его интернет-образина – лихой сумасшедший берсерк, нечто вроде ожившего Просвирнина, море агрессии и полная отмороженность. Причем сам Медведев наверняка даже не знает паролей ни от одного из «своих» блогов. «Не положено», знаете ли. Не хватает уровня доступа – он ведь теперь даже не секретарь, а всего лишь замсекретаря Совбеза. Такая вот изощренная чекистская месть.

Недаром недели три назад на канале «Генерал СВР» прокинули «эксклюзив», что Медведев якобы пытался застрелиться «в пьяном виде», и у него лишь «в последний момент» сумели отобрать заряженный пистолет. Одновременно по всем пабликам настойчиво распространяется слух, что от Медведева якобы ушла жена.

Фактически у бывшего «президента РФ» последовательно отбирают личность. И уже почти отобрали. Вот разве что с последней хохмой – «а давай, пусть он напишет, что надо захватить Грузию? И Казахстан, Казахстан тоже впиши! Гы-гы-гы!!» – малость переборщили, слишком разыгрались. Пришлось неуклюже отыгрывать назад, «канал взломали».

Взломали, да. Отпустите уже Медведева, хватит его мучить.