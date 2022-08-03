 

Клуб «Сахалин» отстранили от участия в Азиатской хоккейной лиге

03.08.2022, 2:59, Новости дня
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Команду «Сахалин» отстранили от участия в турнире Азиатской хоккейной лиги (АХЛ) следующего сезона из-за политической обстановки, следует из сообщения пресс-службы команды.

Решение было принято после заседания лиги, прошедшего в формате видеоконференции. 

«По итогам заседания руководством лиги по согласованию с командами было принято решение отстранить спортсменов «Сахалина» от участия в турнире сезона-2022/23 с формулировкой «в связи с политической обстановкой», – говорится в сообщении.

«Сахалин» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина в конце 2013 года. Это единственный российский участник в АХЛ. «Сахалин» завоевал звание чемпиона АХЛ в сезоне-2018/2019, несколько раз занимал второе и третье места по итогам регулярного чемпионата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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