 

В Египте 17 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

03.08.2022, 2:59, Новости дня
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В результате ДТП на юге Египта 17 человек погибли, четверо получили ранения после столкновения микроавтобуса с грузовиком, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что авария произошла в провинции Сохаг на юге Египта в ночь на среду.

«На трассе Джухайна в Западной пустыне произошло столкновение микроавтобуса с транспортным средством, в результате которого погибли 17 человек, еще 4 получили ранения», – информирует издание «Al-Ahram» со ссылкой на данные из доклада полиции, передает РИА «Новости».

По данным телеканала Sky News Arabiya, причиной стал выезд водителя микроавтобуса на встречную полосу для обгона другого транспортного средства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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