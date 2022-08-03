В Египте 17 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

В результате ДТП на юге Египта 17 человек погибли, четверо получили ранения после столкновения микроавтобуса с грузовиком, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что авария произошла в провинции Сохаг на юге Египта в ночь на среду.

«На трассе Джухайна в Западной пустыне произошло столкновение микроавтобуса с транспортным средством, в результате которого погибли 17 человек, еще 4 получили ранения», – информирует издание «Al-Ahram» со ссылкой на данные из доклада полиции, передает РИА «Новости».

По данным телеканала Sky News Arabiya, причиной стал выезд водителя микроавтобуса на встречную полосу для обгона другого транспортного средства.

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