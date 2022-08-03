 

Жителей юга России предупредили об оползнях и паводке

03.08.2022, 2:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сильные ливни могут стать причиной паводка на территории Краснодарского края и Адыгеи, а в горах Северного Кавказа привести к повышению уровня воды в реках, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На территории Краснодарского края, Республики Адыгея существует высокая вероятность формирования дождевых паводков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.

В горных реках Северо-Кавказского федерального округа прогнозируется повышение уровня воды, а также появился риск схода селевых потоков и оползней. 

Ранее МЧС по Краснодарскому краю предупредило об опасности возникновения смерчей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.20 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

17.12.21 / Вирусолог: COVID сократит на 10 лет среднюю продолжительность жизни в США и Европе

31.05.21 / В Киеве откроют 10 центров для вакцинации сотрудников образовательных учреждений – КГГА

27.10.20 / Лидер Карабаха сменил раненого министра обороны

05.10.20 / Стало известно об убийстве в Нагорном Карабахе 93 наемников из Сирии

27.09.21 / Reuters назвало две страны, которым выгоден рост цен на газ в Европе

02.09.20 / Оккупанты проверяют боеготовность войск в Крыму

11.09.20 / МИД оценил планы Чехии обусловить консультации с Россией состоянием Навального

30.03.21 / Вторую прививку от коронавируса получил второй украинец – данные Минздрава

15.03.21 / В Черкассах развернут временный госпиталь для инфицированных коронавирусом – мэр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика