Жителей юга России предупредили об оползнях и паводке
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Сильные ливни могут стать причиной паводка на территории Краснодарского края и Адыгеи, а в горах Северного Кавказа привести к повышению уровня воды в реках, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«На территории Краснодарского края, Республики Адыгея существует высокая вероятность формирования дождевых паводков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.
В горных реках Северо-Кавказского федерального округа прогнозируется повышение уровня воды, а также появился риск схода селевых потоков и оползней.
Ранее МЧС по Краснодарскому краю предупредило об опасности возникновения смерчей.
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