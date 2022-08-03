Жителей юга России предупредили об оползнях и паводке

Сильные ливни могут стать причиной паводка на территории Краснодарского края и Адыгеи, а в горах Северного Кавказа привести к повышению уровня воды в реках, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На территории Краснодарского края, Республики Адыгея существует высокая вероятность формирования дождевых паводков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.

В горных реках Северо-Кавказского федерального округа прогнозируется повышение уровня воды, а также появился риск схода селевых потоков и оползней.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю предупредило об опасности возникновения смерчей.

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