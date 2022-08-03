Су-35 ВВС Китая направляются к Тайваньскому проливу

Центральное телевидение Китая сообщило, что истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились к Тайваньскому проливу, когда к Тайваню приближался самолет с Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей США).

В сообщении говорилось, что “истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекли Тайваньский пролив”.