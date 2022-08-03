 

Су-35 ВВС Китая направляются к Тайваньскому проливу

03.08.2022, 2:12, Разное
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Центральное телевидение Китая сообщило, что истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились к Тайваньскому проливу, когда к Тайваню приближался самолет с Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей США).
В сообщении говорилось, что “истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекли Тайваньский пролив”.



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