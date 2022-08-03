МИД РФ объяснил, чем поездка Лаврова в Азию отличается от поездки Пелоси

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не намерен провоцировать Азию, как это сделала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в отношении Тайваня. Вместо этого она стремится к сотрудничеству, заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Самолет с Лавровым направляется в Азию”. Участие в мероприятиях Россия-АСЕАН и визит в Мьянму. Там сейчас очень жарко. Жарко во всех смыслах. Во всех смыслах”.

В своем следующем посте Захарова комментирует заявление Анналены Бербок (министр иностранных дел Германии), которая ранее заявила, что Тайвань будет защищен ФРГ в случае нападения Пекина. “Как – не уточняется. Восемь лет они не могли помочь Украине, а теперь хотят Тайвань”. Захарова написала: “Помогаем провокаторам и душителям свободного мира”.

Азиатское турне Пелоси, включающее Сингапур, Японию и Южную Корею, привлекает повышенное внимание из-за сообщений о том, что она планирует посетить Тайвань. Если визит на китайский остров состоится, несмотря на протесты Пекина, это будет первый визит спикера Палаты представителей США с 1997 года. Получив предупреждение от президента Китая, администрация США заверила Пекин, что будет продолжать поддерживать политику “одного Китая”. Однако администрация США дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер будет принимать решения самостоятельно. По данным тайваньских СМИ, Пелоси может прибыть во вторник, чтобы встретиться с руководством администрации острова. Эти сообщения не были подтверждены Министерством иностранных дел Тайваня.

КНР рассматривает остров как свою провинцию. Он всегда выступал против контактов между представителями Тайбэя и действующими чиновниками, особенно высокопоставленными или военными из других стран, с которыми Пекин поддерживает дипломатические отношения.