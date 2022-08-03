МИД РФ предупредил о возможных последствиях для США признания России “спонсором терроризма”

Москва пригрозила Вашингтону разорвать дипломатические отношения, если США решат объявить Россию “спонсором” терроризма, заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Сенаторы и конгрессмены могут рассматривать такое применение своего законодательства, которое противоречит международному праву, как страшное наказание, которое может заставить Россию следовать мировому порядку, основанному на правилах, созданных Соединенными Штатами. Наивные. Они не понимают, что каждое действие приводит к противодействию. Логическим следствием такого шага может стать разрыв дипломатических отношений, что Вашингтон будет вынужден сделать, если достигнет точки невозврата”. Она добавила: “Все это должны понимать в Вашингтоне”.

Захарова заявила, что “мы готовы к любому развитию ситуации, и если Вашингтон решит больше не взаимодействовать с Москвой, мы все равно выживем”.